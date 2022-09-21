Оперштаб Кубани опроверг информацию о первоочередной мобилизации граждан, прибывших в регион после 2015 года

Оперштаб региона сообщил о том, что распространяемая информация - ложная Фото: t.me/opershtab23

Оперативный штаб Кубани опроверг информацию о первоочередной мобилизации граждан, прибывших в регион после 2015 года. Ложные сведения ранее распространились в социальных сетях.

- Это ложная информация. Никаких подобных сообщений не распространялось и подобных решений не принималось, - сообщили в региональном оперштабе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.