Председатель ЗСК Юрий Бурлачко рассказал, по какому принципу распределялись мандаты по итогу выборов

Краевая избирательная комиссия приняла постановление об установлении общих результатов выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва. Партийное представительство в краевом парламенте будет выглядеть следующим образом.

«Единая Россия» получает 62 мандата, из них 21 по партийному списку, остальные - по результатам выборов в одномандатных округах. Либерально-демократическая партия сохранила свои позиции - она будет иметь, как и в предыдущем созыве, три мандата. По два получают КПРФ и «Справедливая Россия», причем последняя улучшила свои результаты по сравнению с предыдущим созывом. Как и прежде, в седьмом созыве будет представлена одним мандатом «ПАРТИЯ РОСТА».

- Таким образом, кубанский парламент седьмого созыва будет многопартийным. Действующие на Кубани партии получат возможность озвучивать интересы своих сторонников в профильных комитетах краевого парламента и в ходе пленарных заседаний. Каждая из них имеет свое видение перспектив, наработанные программные предложения по поводу дальнейшего развития края. Этот потенциал будет использован в законотворческом процессе при разработке нормативных правовых актов, - отметил Юрий Бурлачко.