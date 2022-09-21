В Краснодаре и Кабардинке начали строить детсады

До 2024 года в крае планируют построить еще 20 детских садов Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре и Кабардинке начали строить детские сады. Два новых дошкольных учреждения появятся уже в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, новый детский сад на 280 мест разместят по улице Константиновской в Краснодаре. В трехэтажном учреждении подготовят 14 групп для детей от 1 года до 7 лет.

Второй детский сад на 120 мест появится в селе Кабардинка Геленджика. Двухэтажное здание вместит шесть групп, в том числе ясельную.

В каждом учреждении подготовят групповые комнаты, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда, медпункт, процедурную комнату, физкультурный и музыкальный залы. Территории детсадов озеленят, благоустроят и разместят здесь игровые и спортивные зоны с теневыми навесами.

Всего в Краснодарском крае с 2015 года построили и отремонтировали 162 детских сада. Это позволило увеличить количество мест более чем на 20 тысяч. До 2024 года в регионе появятся еще 20 новых дошкольных учреждений.