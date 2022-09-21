Вениамин Кондратьев: для всех прибывших в регион детей из ДНР, ЛНР и Харьковской области постарались создать комфортные условия обучения

Дети, прибывшие на Кубань из ДНР, ЛНР и Харьковской области, находятся в здравницах региона Фото: t.me/kondratyevvi

В санаторий Ейска прибыли еще более 100 детей из ДНР, ЛНР и Харьковской области. 61 ребенок из приехавших в регион ребят учится в школе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о том, что для всех детей постарались создать комфортные условия обучения.

- Они многое пережили и сегодня им как никогда нужна психологическая реабилитация, оздоровление. При этом важно, чтобы ребята не выпадали из учебного процесса и продолжили ходить в школу, - написал глава региона в своем telegram-канале.

Так, в детском оздоровительном лагере «Медвежонок» Кабардинки сейчас находятся 223 человека. Часть школьников зачислили в школу №7. Остальные ребята будут обучаться на базе лагеря.

Для ребят, прибывших совсем недавно в Ейск, также организуют программу обучения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Краснодарский край отправил 37 тонн продуктов для эвакуированных жителей Харьковской области. В регионе собрали 16 тысяч пакетов с продовольствием, которые доставили в Белгородскую область и на границу с Харьковской.