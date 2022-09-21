Водопад «Ажек» закрыли в Сочи из-за штормового предупреждения

Водопад закрыли. Фото: пресс-служба нацпарка

В Сочи объявили штормовое предупреждение до конца 24 сентября. В связи с этим на курорте закрыли ряд достопримечательной. Водопад «Ажек» нельзя посещать до тех пор, пока погода не улучшится.

-В связи с штормовым предупреждением и фактическим поднятием уровня воды, 21 сентября прогулочно-познавательный маршрут «Ажек» закрыт, - сообщили в пресс-службе нацпарка.

Метеорологи прогнозируют сильные ливни с грозой и градом. На курорте ожидается шквалистый ветер с порывами в 22 м/с. Спасатели рекомендуют в эти дни воздержаться от походов в горы. Пляжи Сочи закрыты, купание запрещено.