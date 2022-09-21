В Геленджике мужчина обворовал коллегу, сменил имя и шесть лет пытался скрыться от полиции

Мужчину задержали в аэропорту Сочи, когда он приехал на отдых Фото из архива КП

В Геленджике спустя шесть лет задержали мужчину, обворовавшего коллегу. Обвиняемого будут судить, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, в 2016 году мужчина узнал, что его коллега собирал деньги на покупку дома. Чтобы похитить крупную сумму, он проследил за напарником и нашел тайник. Мужчина вынес тогда 620 тысяч рублей. Чтобы скрыться, он сменил имя с фамилией и уехал в другую страну.

В это время обвиняемого объявили в федеральный розыск. Спустя шесть лет его задержали в аэропорту Сочи – мужчина тогда приехал на курорт на отдых.

- На период предварительного следствия ему избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Теперь мужчине грозит до шести лет тюрьмы.