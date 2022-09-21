На время расследования мужчину арестовали Фото из архива КП

Полкилограмма наркотиков нашли в машине жителя Краснодара. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

27-летнего краснодарца задержали в Красноармейском районе. Мужчину остановили в районе станицы Марьянской, чтобы осмотреть автомобиль. В салоне полицейские нашли более 500 граммов мефедрона – это подтвердила экспертиза.

Как выяснилось, мужчина купил наркотик в интернете. На время расследования его арестовали.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 УК РФ. Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре осудят приезжего за сбыт более 2,5 килограммов наркотиков. Мужчине грозит пожизненный срок.