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Общество21 сентября 2022 13:05

Полкилограмма наркотиков нашли в машине жителя Краснодара

Ему грозит до 15 лет тюрьмы
Светлана ОВДЕЙ
На время расследования мужчину арестовали Фото из архива КП

На время расследования мужчину арестовали Фото из архива КП

Полкилограмма наркотиков нашли в машине жителя Краснодара. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

27-летнего краснодарца задержали в Красноармейском районе. Мужчину остановили в районе станицы Марьянской, чтобы осмотреть автомобиль. В салоне полицейские нашли более 500 граммов мефедрона – это подтвердила экспертиза.

Как выяснилось, мужчина купил наркотик в интернете. На время расследования его арестовали.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 УК РФ. Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре осудят приезжего за сбыт более 2,5 килограммов наркотиков. Мужчине грозит пожизненный срок.