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Общество21 сентября 2022 13:21

В Краснодаре разыскивают родственников девочки, найденной на улице Зиповской

Ребенка нашли 21 сентября
Светлана ОВДЕЙ
Девочку нашли на улице Зиповской Фото: vk.com/poiskdetei23

Девочку нашли на улице Зиповской Фото: vk.com/poiskdetei23

В Краснодаре разыскивают родственников девочки, найденной на улице Зиповской. Ребенка обнаружили здесь 21 сентября, сообщает организация «Поиск пропавших детей» Краснодарского края.

Известно, что девочка ростом 150 сантиметров имеет светлые короткие волосы. Ребенок одет в майку с рисунком мотоцикла, потертые джинсы и красные кроссовки.

Родственников, а также тех, кто знает девочку и может сообщить семье, просят позвонить по номеру 8(915)857-85-44, обратиться в полицию или написать на почту poiskdetei@yandex.ru.