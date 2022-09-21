Сочинцев приглашают на выставку к Всероссийской неделе охраны труда

Сочинцев приглашают на выставку ко Всероссийской неделе охраны труда Фото: sochi.ru

Сочинцев приглашают на выставку ко Всероссийской неделе охраны труда. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Бесплатная экспозиция будет работать с 28 по 30 сентября в парке науки и искусства «Сириус». Здесь представят современные средства индивидуальной защиты работников, оборудование для работы на высоте, спасательные средства. Участниками экспозиции станут компании, по оказанию услуг обучения охране труда, цифровизации бизнес-процессов, реабилитации сотрудников после травм.

Уточняется, что перед посещением выставки необходимо зарегистрироваться на сайте.

- Выставка будет интересна не только предприятиям, заинтересованным в сохранении здоровья своих сотрудников, но и для ритейлеров, которые смогут найти потенциальных поставщиков товаров, - отметила замглавы Сочи Елена Канюк.

VII Всероссийская неделя охраны труда состоится с 27 по 30 сентября. В течение четырех дней в «Сириусе» организуют более 100 мероприятий по вопросам охраны труда и занятости населения и подведут итоги профессиональных конкурсов.