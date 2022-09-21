В Адыгее водителю грозит до трех лет тюрьмы за повторную езду пьяным

Ранее его уже лишали прав за езду пьяным Фото из архива КП

В Адыгее на водителя завели уголовное дело за повторную езду пьяным. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Так, 32-летнего жителя Гиагинского района остановили для проверки документов. В тот момент водитель сел за руль пьяным. Но от медосвидетельствования, которое потребовали пройти сотрудники ДПС, он отказался.

При проверке выяснилось, что мужчина разъезжал на машине в таком виде уже не в первый раз. За это его лишали прав.

Машину у мужчины уже забрали и отправили на штрафстоянку. А на самого владельца завели уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.

Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы.