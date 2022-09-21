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Общество21 сентября 2022 14:14

В Адыгее водителю грозит до трех лет тюрьмы за повторную езду пьяным

На 32-летнего мужчину завели уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Ранее его уже лишали прав за езду пьяным Фото из архива КП

Ранее его уже лишали прав за езду пьяным Фото из архива КП

В Адыгее на водителя завели уголовное дело за повторную езду пьяным. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Так, 32-летнего жителя Гиагинского района остановили для проверки документов. В тот момент водитель сел за руль пьяным. Но от медосвидетельствования, которое потребовали пройти сотрудники ДПС, он отказался.

При проверке выяснилось, что мужчина разъезжал на машине в таком виде уже не в первый раз. За это его лишали прав.

Машину у мужчины уже забрали и отправили на штрафстоянку. А на самого владельца завели уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.

Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы.