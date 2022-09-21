Освобождать участок от припаркованных машин начнут с 22:00 21 сентября Фото из архива КП

Движение по улице Пушкина в Краснодаре частично ограничат 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что водители не смогут проехать в связи с проведением ХI открытого регионального православного фестиваля церковных хоров «Господи, воззвах…». Для этого с 06:00 и до конца мероприятия перекроют участок от улицы Рашпилевской до Красной.

Освобождать территорию от припаркованных автомобилей начнут уже с 22:00 21 сентября. Здесь организуют стоянку для гостей фестиваля.

- Для обеспечения безопасности на дороге будут дежурить сотрудники ДПС. Водителей просят быть внимательными и учесть изменения при планировании маршрутов, - добавили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре запретят остановку на участке улицы Зиповской. Водители не смогут припарковаться здесь с 17 октября.