Готовьтесь удивляться: в Краснодар приехал Королевский цирк Гии Эрадзе

24 сентября состоится премьера шоу «Королевский цирк». Фото: пресс-служба шоу «Королевский цирк».

Премьера шоу «Королевский цирк» продюсерского центра Гии Эрадзе состоится в субботу, 24 сентября. Представление пройдет в Краснодарском государственном цирке.

«Королевский цирк» - это флагманская программа, автором которой является заслуженный артист России Гия Эрадзе. В нем участвуют более 100 артистов Российской государственной цирковой компании, а также тигры, яки, собаки, птицы, лисы, олени и другие животные.

Организаторы сообщили, что с гастролями не посещали Краснодар с 2018 года. Теперь же артисты привезли обновленную трехчасовую программу с множеством красочных и захватывающих номеров.

Артисты привезли обновленную трехчасовую программу. Фото: пресс-служба шоу «Королевский цирк».

Специально для «Королевского цирка» созданы яркие костюмы, а также декорации. Центральными станут золотой замок и огромная корона, которая возвышается над манежем.

Уникальность программы состоит в гармоничном синтезе цирка и театра. Артисты заверили, что никто не останется равнодушным и не уйдет разочарованным. Шоу будет интересно как детям, так и взрослым.

Зритель погрузится в атмосферу настоящего королевского бала, взлетит под купол цирка с воздушными гимнастами, посмеется с добрым и веселым клоуном Миком, побывает в клетке с тиграми, а также отправится с экзотическими животными в путешествие по разным странам.

Принцесса цирка, дрессировщица хищников шоу «Королевский цирк» Людмила Суркова рассказала, что животные в обновленной программе выполняют трюки, которые не увидеть нигде в мире.

В том числе и поэтому шоу «Королевский цирк» отметили во время конкурса, который проходил в Монте-Карло. Его создатель Гия Эрадзе стал обладателем наивысшей награды в цирковом мире – «Золотого клоуна». Особые хвалебные отзывы получили декорации и костюмы, в которых выступали артисты.

Премьера состоится в субботу, 24 сентября. Представление начнется в 17:00.