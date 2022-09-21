Губернатор Кубани обсудил сотрудничество региона с крупнейшим агропромышленным холдингом России. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани встретился с вице-президентом крупнейшего агропромышленного холдинга России. Во время рабочей встречи Вениамин Кондратьев и Михаил Скворцов обсудили вопросы сотрудничества.

- Краснодарский край все больше наращивает поголовье крупного рогатого скота, свиней и птицы. Но нам важно не просто выращивать сырье. Также необходимо развивать сельхозпереработку. «Мираторг» – крупнейший агропромышленный холдинг страны. Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что совместная работа поможет производить еще больше качественных и экологически чистых кубанских продуктов. Кроме того, развивать промышленность и экономику.

Также в крае создают электронную базу генетических данных крупного рогатого скота. А в Павловском районе планируют построить селекционно-генетический центр.

Михаил Скворцов отметил, что компания заинтересована в развитии сотрудничества.