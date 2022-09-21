Из реки Хоста достали пьяного мужчину. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи сотрудники МЧС достали из реки пьяного мужчину. Информацию о человеке, который не может выбраться на берег самостоятельно, поступила спасателям в районе обеда.

- Звонившие рассказали, что мужчина идет против течения в поселке Хоста. Он находился между двумя подвесными мостами. Прибывшие на место спасатели установили, что уровень воды в реке был небольшим, но мужчина не мог выбраться на набережную - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Мужчина уточнил, что он выпивал с друзьями. Во время застолья ему захотелось купаться, и он пошел к реке.

Спасатели эвакуировали выпившего человека из реки при помощи альпинистского снаряжения. От госпитализации он отказался. Во время купания травм и повреждений мужчина не получил.