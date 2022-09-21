Алисе Тищенко вручили медаль «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Краснодарскую гимнастку Тищенко наградили медалью «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края». Награду спортсменке вручили вице-губернатор Александр Власов и министр спорта Серафим Тимченко.

- Мы гордимся высокими результатами Алисы Тищенко. Она много сделала для того, чтобы прославить Кубань. Невозможно добиться подобного мастерства без работы хорошего тренерского состава, - сообщил Серафим Тимченко.

Уточняется, что гимнастка является заслуженным мастером спорта России, четырехкратной чемпионкой мира и европейской чемпионкой, членом сборной команды страны по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Также Алиса - серебряный призер Олимпийских игр в Токио.

Спортсменка занимается гимнастикой с шести лет. Она обучалась в специализированной детско-юношеской спортшколе №1. В 2015 Тищенко вошла в молодежную сборную команду Кубани по художественной гимнастике в групповых упражнениях. В краевой Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике она вошла в 2017 году. А с 2020 года Алиса является членом сборной России по художественной гимнастике.