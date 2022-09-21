На Кубани пропал мужчина в шапке-ушанке

В Новокубанском районе пропал 86-летний мужчина. Фото: «Лиза Алерт».

В Новокубанском районе Краснодарского края пропал 86-летний мужчина в шапке-ушанке. О его местонахождении ничего не известно уже четыре дня.

- Мужчина среднего роста – 165 сантиметров и такого же телосложения. У него седые волосы с залысинами и карие глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Уточняется, что пожилой человек был одет в жилет, синюю клетчатую рубашку, черные брюки и такого же цвета мокасины. На голове у мужчины была надета черная шапка-ушанка.

Для оповещения о местонахождении 86-летнего мужчины или любой информации, связанной с ним, можно позвонить на бесплатный номер горячей линии: 8 800 700 5452.