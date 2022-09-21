Жители согласовали новый дизайн-проект благоустройства Николаевского бульвара. Фото: krd.ru

В Краснодаре горожане согласовали дизайн-проект благоустройства Николаевского бульвара. Его откорректировали на встрече с жителями. В проект внесли максимальное количество предложений.

- Дизайн-проект подписан жителями. В нем учли все пожелания горожан. Работы выполнят с сохранением максимального количества имеющихся зеленых насаждений. Так, на территории высадят более 400 новых деревьев, - рассказала начальник отдела проектирования городской среды МКУ «Центр озеленения и экологии» Алиса Жуплева.

Уточняется, что будет сделана шумозащитная зеленая полоса. Она будет состоять из трехрядного массива деревьев и подлеска из высоких кустарников. Это сделают для того, чтобы жителей не беспокоил шум от детских площадок.

Благоустройство зеленой зоны вдоль улицы Автолюбителей от улицы имени Невкипелого до Валерия Гассия началось в этом году. Оно проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Жилье и городская среда».