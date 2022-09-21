В Крымске пропал 34-летний мужчина. Фото: «Лиза Алерт».

В Крымске более пяти дней не могут найти 34-летнего мужчину. О его местонахождении ничего не с 16 сентября 2022 года.

- У мужчины светло-русые волосы и глаза голубые. Он высокого роста – 180 сантиметров и худощавого телосложения, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

В чем был одет молодой человек во время пропажи – неизвестно.

Для оповещения о местонахождении мужчины или любой информации, связанной с ним, можно позвонить на бесплатный номер горячей линии: 8 800 700 5452.