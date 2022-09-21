На Кубани зимой остается востребована горнолыжный отдых. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Курорты Краснодарского края презентовали свои предложения на зиму. Востребованными направлениями для туристов остаются термальные источники, горнолыжный отдых, турмаршруты и активные программы.

- В крае два года назад реализовали проект «зимние пляжи». Это сделали для увеличения туристической привлекательности региона. Для проекта специально подготовили площадки на берегу моря в популярных туристических центрах. Их оснастили зонами отдыха, настилами, инсталляциями для фото и развлечений, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что с начала 2022 года курорты Кубани посетили более 11 миллионов человек. Турпоток в регионе вырос, относительно аналогичного периода 2021 года, на 3,5%.

Самыми загруженными зимой остаются санатории и отели, которые работают по системе «все включено».