На улице Красных Партизан сгорела «Газель» Фото: Иван ВИСЛОВ

В Краснодаре на остановке общественного транспорта загорелась «Газель». Инцидент произошел вечером 21 сентября. Водитель машины пытался самостоятельно потушить огонь, потом к нему на помощь пришли другие автомобилисты. Все усилия оказались напрасны.

- В 16:57 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании машины на улице Красных партизан. К месту вызова были незамедлительно направлены пожарные, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

Уточняется, что пожарные прибыли в 17:06. Они ликвидировали возгорание за 10 минут.

К тушению пожара от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.

Во время возгорания никто не пострадал. Специалистам еще предстоит выяснить, почему именно загорелась машина.