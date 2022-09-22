Погода в Адыгее 22 сентября 2022: похолодание и дожди

Узнали, какой будет погода в Адыгее 22 сентября 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 22 сентября 2022.

В Майкопе 22 сентября погода порадует не всех. Максимальная температура воздуха +15°C. Ветер восточный, 2 м/с. На протяжении дня в республиканской столице ожидаются дожди. К вечеру температура опустится до +12°C. Ветер северный, северо-восточный, 2 м/с.

- 22 и 23 сентября на территории Республики Адыгея ожидается сильный дождь, град и ураган, - сообщили в ФГБУ Северо-Кавказского гидрометцентра. - Порывы ветра могут достигать 20-22 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет пасмурной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +16°C. Ветер восточный, 1 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +12°C. Ветер восточный, 1 м/с.