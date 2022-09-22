Жители Краснодарского края в августе взяли товарные кредиты на 941 млн рублей

Кубань заняла третье место по количеству взятых товарных кредитов в августе Фото из архива КП

Жители Краснодарского края в августе взяли товарные кредиты на 941 миллион рублей. Регион вошел в пятерку лидеров по количеству и объему выданных займов. Такие данные озвучены ТАСС Объединенным кредитным бюро.

Так, первое место среди регионов занимает Москва – в столице выдали 22,54 тысячи товарных кредитов на 1,82 миллиарда рублей. На второй строчке находится Московская область – 23,08 тысячи на 1,51 миллиарда рублей.

На третьем месте оказался Краснодарский край – за август жители взяли 18,07 тысячи товарных кредитов на 941,08 миллиона рублей. После Кубани идет Санкт-Петербург –14,28 тысячи на 937,49 миллиона рублей. Замыкает пятерку регионов Татарстан – 13,66 тысячи на 684,17 миллиона рублей.

Всего в августе россияне взяли 413,19 тысячи товарных кредитов на 21,06 миллиарда рублей. А самый крупный заем зафиксирован в Москве – 81 тысяча рублей.