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Общество22 сентября 2022 5:34

Школьники Адыгеи обучатся финансовой грамотности по Пушкину

Серия видеоподкастов расскажет о правильном обращении с деньгами
Валерия ГОДОВНИКОВА
По видеоподкастам школьники Адыгеи узнают о финансовой грамотности

По видеоподкастам школьники Адыгеи узнают о финансовой грамотности

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В социальной сети «Вконтакте» стартовал проект Минфина России «Пушкин знает!». Первая серия видеоподкаста уже ждет юных зрителей. Главный герой – великий русский поэт, которого сыграл блогер Андрей Борисов, расскажет ребятам, как избежать финансовых неудач.

- Финансовая грамотность – важная часть образования ребенка. И ее нужно изучать в школьном возрасте, – отметил участник ФКР-2022, учитель английского языка из Адыгеи Александр Кардашев. - Я рекомендую коллегам - классным руководителям обратить внимание на данный проект и максимально привлечь к изучению подкастов учеников.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», образ Пушкина выбран не просто так. У поэта были долги и непродуманные траты. На примере ошибок Александра Сергеевича детей обучат финансовой грамотности, которой не хватало в свое время поэту.