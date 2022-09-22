Школьники Адыгеи обучатся финансовой грамотности по Пушкину

По видеоподкастам школьники Адыгеи узнают о финансовой грамотности Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В социальной сети «Вконтакте» стартовал проект Минфина России «Пушкин знает!». Первая серия видеоподкаста уже ждет юных зрителей. Главный герой – великий русский поэт, которого сыграл блогер Андрей Борисов, расскажет ребятам, как избежать финансовых неудач.

- Финансовая грамотность – важная часть образования ребенка. И ее нужно изучать в школьном возрасте, – отметил участник ФКР-2022, учитель английского языка из Адыгеи Александр Кардашев. - Я рекомендую коллегам - классным руководителям обратить внимание на данный проект и максимально привлечь к изучению подкастов учеников.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», образ Пушкина выбран не просто так. У поэта были долги и непродуманные траты. На примере ошибок Александра Сергеевича детей обучат финансовой грамотности, которой не хватало в свое время поэту.