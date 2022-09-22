Мужчина не смог сразу выбраться из лифта - двери заблокировались Фото: t.me/swetlograd

Мужчина сильно обгорел в лифте из-за взорвавшегося самоката в Краснодаре. ЧП произошло накануне на улице Красных Партизан, 1/4.

Так, 37-летний мужчина зашел в лифт с самокатом. Но по пути транспорт внезапно загорелся. Выйти из кабины мужчина не смог – двери лифта заблокировались.

Как сообщили в УМВД Краснодара, из-за загоревшегося самоката у пострадавшего обожжено 60% кожи. С места происшествия его госпитализировали. Тем временем полиция начала проверку.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре загорелась квартира из-за замкнувшего робота-пылесоса. Он поехал на подзарядку, пока хозяев не было дома, а потом поджег жилье.