В Сочи застройщики украли у дольщиков более 74 млн рублей

Дольщики начали вкладываться в несуществующий проект. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи застройщики совершили 31 преступление по статье “Мошенничество, совершенное группой лиц”.

По предварительным данным, мужчина с 2016 по июнь 2020 года придумали план легко заработать деньги. Они начали обманывать местных жителей, что началось строительство многоквартирных домов. Дольщики начали вкладываться в несуществующий проект.

- При этом недобросовестные застройщики скрыли информацию об отсутствии разрешительной документации на строительство, предусмотренной законом, а также возможности выполнить взятые на себя обязательства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, подозреваемые обманули 29 жителей. Общая сумма ущерба составила более 74 млн рублей. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.