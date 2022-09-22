В афишу мероприятий внесены изменения Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Мэрия Краснодара сообщила об изменениях в афише мероприятий ко Дню города. Краевой центр отметит 229-летие со дня основания уже 24 и 25 сентября.

Начало празднования остается без изменений. 24 сентября в 10:00 на Главной городской площади Почетный караул Кубанского казачьего войска и молодежный Почетный караул поднимут флаг Краснодара. А в 12:00 здесь же пройдет концерт «Мы вместе».

Изменения коснутся патриотического фестиваля «Город героев». Мероприятие пройдет с 14:00 до 17:00 не в воскресенье, а в субботу, 24 сентября. Фестиваль организуют на площади перед Выставочным залом Боевой Славы по улице Береговой, 146.

Напомним, в праздничные выходные также пройдут фестивали народной культуры «Эт[н]о мы» и «Хлеб да Соль», выставка «Екатеринодар-Краснодар», а также продолжит работу мультимедийная выставка «Новое народное».

- День города в этом году пройдет с акцентом на единство краснодарцев, историю и традиции столицы Кубани - с привлечением исключительно городских и краевых коллективов. Полная афиша размещена на сайте администрации, - напомнили в пресс-службе мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о том, что готовят в краевом центре к 229-летию со дня основания города.