В Майкопе один человек погиб и трое пострадали в ДТП

Смертельное ДТП случилось 21 сентября в республиканской столице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смертельное ДТП произошло 21 сентября в Майкопе. В результате аварии один человек погиб и трое пострадали.

- Установлено, что 36-летний водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным пикапом Форд, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - В результате аварии 35-летний пассажир отечественной машины от полученных травм скончался на месте, а водитель попал в больницу.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», водителю иномарки и четырехлетнему пассажиру также потребовалась медицинская помощь.

На данный момент по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению дорожно-транспортного происшествия.