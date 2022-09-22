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Общество22 сентября 2022 6:24

Зарубежные круизные суда отказались сотрудничать с морпортом Сочи

Всего отменили 19 круизов
Ангелина НАЗАРЧУК
Круизы составляли внушительную часть дохода морпорта Сочи.

Круизы составляли внушительную часть дохода морпорта Сочи.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Зарубежные круизные суда отказались сотрудничать с морпортом Сочи. Всего было запланировано 19 круизов в разных направлениях. Однако с началом спецоперации контракты были разорваны. Об этом сообщили РИА Новости.

-Иностранные компании, они заявляются в круиз, ставят себе точку прихода Сочи. В прошлом году были заявлены 19 круизов, но все отказались после февраля. Мы потеряли полностью всю эту составляющую, - гендиректор предприятия Юрий Владимиров.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, круизы составляли внушительную часть дохода морпорта Сочи.