Роман Бублик Фото: t.me/BublikRomanEisk

Роман Бублик избран главой Ейского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Так, в Ейске прошла первая сессия Совета МО Ейский район 7-го созыва. По результатам тайного голосования главой района выбрали Романа Бублика. За его кандидатуру отдали 26 из 27 депутатов.

Ранее, в апреле 2022 года, Романа Бублика назначили исполняющим обязанности главы муниципалитета. До этого он занимал должность мэра Ейска.

Напомним, Роман Бублик окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция». Карьеру начал в 2007 году с должности юриста.

В 2017 году стал зампредседателя Совета Ейского района, был председателем Совета молодых депутатов района. В 2020 году занимал пост зампредседателя Совета молодых депутатов региона.