На концерте Niletto в Краснодаре зритель вышел на сцену, чтобы сделать предложение девушке

Niletto - псевдоним Данила Прыткова. Фото: niletto_official

На концерте Niletto в Краснодаре 21 сентября зритель вышел на сцену, чтобы сделать предложение своей девушке. Этот момент в зале запечатлели на камеры мобильного телефона.

- Я долго решался на это, но нашел самый подходящий момент, - сказал молодой человек со сцены.

Надо сказать, сам Данил Прытков, рэпер из Екатеринбурга, с пониманием отнесся к желанию молодой пары использовать для важного решения сцену в Краснодаре.

- Удачи вам, ребят, - благословил артист краснодарских зрителей.

Напомним, концерты Niletto проходят по всей стране с неизменным успехом у молодежи. Данила Прыткова любят не только за необычный репертуар, но и за умение двигаться на сцене.