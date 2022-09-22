В Адыгее стартовал фотофестиваль «Моя республика»

В Адыгейском университете начался открытый фотофестиваль «Моя республика». Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В рамках фестиваля, приуроченного к 100-летию государственности Адыгеи, Адыгейский государственный университет объявил открытый фотоконкурс «Моя республика», сообщает пресс-служба вуза.

- Целью фестиваля является отражение и популяризация истории, современности, природного, культурного и человеческого потенциала Адыгеи с помощью фотографии. Мероприятие призвано привлечь интерес к истории и современности, культуре, природному и культурному богатству республики, - рассказали в пресс-службе АГУ.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», работы принимаются как от индивидуального автора, так и от группы. Представить свою работу в одной из пяти номинаций до 28 сентября. Лучшие работы предстанут на выставке в Адыгейском университете.