От гриппа на Кубани привились порядка 820 тысяч человек

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Подвели промежуточные итоги вакцинации от коронавируса и гриппа в Краснодарском крае. Соответствующие данные привели на совещании, которое проводила заместитель главы Кубани Анна Минькова.

Вице-губернатор сообщила, что в регионе работает порядка 240 пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Прививку сделали более 3 млн человек или около половины населения края.

- Но для достижения коллективного иммунитета показатель иммунизации должен быть не менее 80% жителей - к этому мы стремимся. Кампанию против гриппа начали еще в августе, вакцинировались уже более 820 тыс. человек. Планируем привить 2,3 млн кубанцев. Удобно, что прививку от ковида и гриппа можно сделать в один день или с интервалом в месяц, - рассказала Анна Минькова.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе ниже эпидемиологического, но выше, чем в прошлом, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. Медики выявили 138 тысяч случаев заражения. Годом ранее этот показатель составлял 69 тысяч случаев.

Евгений Филиппов подчеркнул, что максимально эффективным способом защиты от гриппа и коронавируса остается вакцинация. При этом нужно помнить про ревакцинацию от ковида, которую стоит проходить каждые полгода.