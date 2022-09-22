Россияне раскупили билеты из Сочи в Турцию и Армению на ближайшие три дня

Стоимость билетов резко выросла. Фото: Олег УМАРОВ

Билеты на самолеты в Турцию и Армению россияне раскупили на три дня вперед. За границу в ближайшее время невозможно улететь. Билеты раскупили в Стамбул и Ереван до 25 сентября. А на 26 сентября осталось не так много билетов. Их стоимость начинается от 60 тысяч рублей в одну сторону на человека.

По данным портала Aviasales, на утренний рейс в Стамбул 26 сентября осталось два билета. При этом их стоимость начинается от 66 тысяч рублей, а заканчивается - 95 тысяч рублей. Однако в Ереван билеты доступны и на 23 сентября, но с пересадками. Такой полет выйдет россиянам от 230 тысяч рублей.

Еще 20 сентября к покупке были доступны авиабилеты в Ереван на 24–25 сентября по стоимости около 5,7 тысячи. Цены и спрос резко выросли.