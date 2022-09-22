Адыгея направила 160 тонн гуманитарной помощи для Херсонской области

В Херсонский район направили одежду, продукты питания и детские товары Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адыгея направила в подшефный Генический район еще одну партию гуманитарной помощи. В этот раз жители Херсонской области получат 160 тонн продуктов, одежды и товаров первой необходимости.

- Из необходимых продуктов питания мы направили муку, подсолнечное масло, рис и воду. Также направляем оборудование для детских площадок и спортинвентарь для школ, - рассказал депутат Совета народных депутатов Майкопа.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Геническ из республики отправили более 200 экземпляров книг. Местная городская библиотека пополнилась художественной, исторической и детской литературой.