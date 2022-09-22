Из-за ЧП поезд накануне отправили обратно в Мурманск Фото: Иван МАКЕЕВ

Поезд из Мурманска в Новороссийск отправился с задержкой на сутки из-за схода вагонов с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Накануне на перегоне Куна – Ягельный Бор Мурманского региона сошли вагоны в составе поезда №21 сообщением Мурманск – Санкт-Петербург. В результате никто не пострадал. Тем временем поезд №285 «Мурманск – Новороссийск» вернули Мурманск для отправки на следующий день, 22 сентября.

После завершения работ поезд, как и планировалось, отправили утром, в 9:30.

- Движение поездов через перегон открыто в 9:16. Задержанные ранее поезда №285 сообщением «Мурманск – Новороссийск» и №15 «Мурманск – Москва» отправлены из Мурманска в 9:30 и в 9:45, - сообщили в пресс-службе РЖД.