В Майкопе 23 сентября на восьми улицах ограничат движение

В Майкопе временно ограничат движение на нескольких улицах. Фото: архив КП

В Майкопе 23 сентября проведут соревнования по велосипедному спорту. В связи с этим, на восьми улицах республиканской столицы временно ограничат движение.

- С 8:30 до 18 часов ограничения затронут улицы: Пионерскую (от Адыгейской до Ленина), Победы (от Советской до Ветеранов), Курганную (от Ленина до Димитрова), Димитрова (от Курганной до автодороги А-160), - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», с 15 до 18 часов ограничения также введут на улице Пионерской (от Адыгейской до Победы), улице Советской (от переулка Красноармеского до Победы), улице Лермонтова (от Пролетарской до Пионерской) и на улице Майкопской (на участках от Пролетарской до Пионерской и от Советской до Первомайской).

Водителям рекомендовано заранее продумывать маршрут на этот день.