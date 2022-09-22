В Геленджике появится три новых сквера

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Глава города-курорта Алексей Богодистов сообщил, что в Геленджике до конца года появятся два сквера. Они будут расположены на улице Островского, 139, и улице Революционной, 8. Еще одна зеленая зона откроется в Кабардинке.

Общественное пространство по улице Островского займет площадь в 1,5 га. Планируется, что на территории сквера сделают детскую площадку, а также площадку для занятий спортом с зоной воркаута, теннисными столами и тренажерами.

Кроме того, рабочие приведут в порядок прилегающую территорию. В частности, будет заасфальтирована подъездная дорога, оборудована парковка для машин и велосипедов, а также установлен навес.

- Что касается сквера по Революционной, 8, торги состоялись, подрядчик приступил к работам. Установим навесные качели, скамейки, урны, теневой навес, уличные музыкальные инструменты – ксилофон и барабаны, а в центре - фонтан с тремя фигурами балерин, - написал Алексей Богодистов в социальных сетях.

Что касается сквера в Кабардинке, то он будет находиться в районе детского оздоровительного лагеря «Альбатрос». В нем также появится спортивно-игровая площадка. Зеленая зона является частью большого проекта по строительству нового участка набережной.

- Протяженность нового отрезка набережной в селе составит 365 метров. Там появятся арт-объекты, скамейки с видом на море, санитарные комнаты, плитку уложат в трехцветной гамме, прямо в пешеходную зону вмонтируют светильники, - уточнил глава города-курорта.

Алексей Богодистов акцентировал внимание на том, что особое внимание при строительстве скверов уделяется сохранению уже растущих деревьев.