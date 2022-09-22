Вениамин Кондратьев: восемь мостов строят в Краснодарском крае

На Кубани возводят восемь мостов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае продолжают строить восемь мостов. Часть из них планируют завершить уже в 2023 году. О работах на каждом объекте рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Так, между Краснодаром и Адыгеей продолжается строительство Яблоновского моста. Сейчас он готов на 65%. Протяженность перехода здесь составит более километра, а длина самого четырехполосного моста – почти 500 метров. Для пешеходов здесь оборудуют тротуары и велосипедные дорожки. А завершить работы запланировано уже в 2023 году.

Продолжается строительство и моста через реку Кирпили на обходе Тимашевска. Протяженность здесь составит около 270 метров. Специалисты установили опоры, смонтировали балки пролета. Полностью завершить 15-километровую трассу планируют в 2025 году.

А на трассе Краснодар-Славянск-Темрюк возводят два моста – через реку Кубань в районе Темрюка и через реку Протока в Славянском районе. На 119 км новой трассы появятся 49 искусственных дорожных объектов – например, путепроводов и надземных пешеходных переходов. Работы по строительству скоростной магистрали завершат в 2024 году.

При строительстве Дальнего западного обхода Краснодара возводят четыре моста через реки Вторая Кочеты, Понура, балку Сула и Магистральный канал. Длина моста через реку Вторая Кочеты составит 172,5 метра, протяженность переезда через реку Понура - 173 метра, а моста через балку Сула – 106 метров. Мост через Магистральный канал составит 134 метра.

На Дальнем западном обходе краевого центра всего построят 24 искусственных сооружения – например, путепроводы и проезда для сельхозтехники. Уточняется, что трассу завершили на 70%. Полностью достроить дорогу планируют в 2023 году.