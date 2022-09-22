Жительница Майкопа перевела 780 тысяч лжебанкирам

Лжебанкиры убедили женщину перевести все свои деньги Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Майкопа потеряла 780 тысяч рублей из-за мошенников. Лжебанкиры убедили женщину перевести все свои деньги.

- Потерпевшая сообщила, что накануне принимала звонки с неизвестных ей номеров, откуда узнала, что на ее денежные средства покушаются мошенники. Чтобы обезопасить свои сбережения, женщина выполнила все дальнейшие указания незнакомцев для открытия, так называемого, «безопасного» счета, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Подобная схема - одна из самых популярных у аферистов. Ранее «Комсомолка» рассказывала о самых ухищренных тактиках, которые злоумышленники используют для обмана людей в Адыгее.