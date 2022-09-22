В сквере установили лавочки, уложили новую плитку и подготовили пешеходные дорожки Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сквер обновили в Тихорецке по нацпроекту. Общественную территорию для благоустройства ранее выбрали жители города. О завершении работ сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Сквер «Звездный» находится на улице Гоголя. Здесь установили бортовые камни, уложили плитку, подготовили пешеходные дорожки, площадки для отдыха, детские и спортивные зоны. Для удобства жителей и гостей в парке поставили скамейки, модульный туалет и перила.

- В 2022 году к списку благоустроенных скверов и парков добавятся свыше 200 обновленных территорий. Сейчас работы на объектах завершаются, некоторые муниципалитеты уже приступили к озеленению, - отметил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

Напомним, выбрать территории для благоустройства общественных территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда» могут сами жители. В 2022 году в голосовании поучаствовали более 660 тысяч человек.