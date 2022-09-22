На аппаратах ИВЛ остаются 17 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 1335 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту 18 дней, а самому старшему – 88 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 482 положительных результата, в Сочи - 87, в Динском районе - 70, в Анапе - 67, в Новороссийске - 54, в Белореченском районе - 53, в Староминском – 49. 42 жителя заболели в Армавире, 41 – в Ейском районе, 32 – в Геленджике, 27 – в Красноармейском районе, по 25 - в Кавказском и Калининском, 24 - в Каневском, по 23 - в Абинском и Новокубанском.

22 пациента прибавилось в Тихорецком муниципалитете, 21 – в Выселковском, 19 – в Туапсинском, 15 - в Крымском, 14 – в Славянском, по 13 – в Брюховецком и Северском.

- 10 человек заразились в Гулькевичском районе, 9 – в Усть-Лабинском, по 8 – в Новопокровском, Павловском и Успенском, 7 - в Темрюкском, 6 - в Лабинском, по 5 - в Кореновском и Тимашевском. В Курганинском и Кущевском муниципалитетах выявили по 4 новых случая, в Белоглинском, Ленинградском, Мостовском, Тбилисском и Щербиновском - по 3, в Крыловском и Отрадненском - по 2, в Апшеронском – 1, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 17 пациентов. За сутки от осложнений болезни скончались два человека.