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Здоровье22 сентября 2022 8:25

На Кубани за сутки выявили 1335 новых случаев заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту 18 дней
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ остаются 17 пациентов Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ остаются 17 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 1335 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту 18 дней, а самому старшему – 88 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 482 положительных результата, в Сочи - 87, в Динском районе - 70, в Анапе - 67, в Новороссийске - 54, в Белореченском районе - 53, в Староминском – 49. 42 жителя заболели в Армавире, 41 – в Ейском районе, 32 – в Геленджике, 27 – в Красноармейском районе, по 25 - в Кавказском и Калининском, 24 - в Каневском, по 23 - в Абинском и Новокубанском.

22 пациента прибавилось в Тихорецком муниципалитете, 21 – в Выселковском, 19 – в Туапсинском, 15 - в Крымском, 14 – в Славянском, по 13 – в Брюховецком и Северском.

- 10 человек заразились в Гулькевичском районе, 9 – в Усть-Лабинском, по 8 – в Новопокровском, Павловском и Успенском, 7 - в Темрюкском, 6 - в Лабинском, по 5 - в Кореновском и Тимашевском. В Курганинском и Кущевском муниципалитетах выявили по 4 новых случая, в Белоглинском, Ленинградском, Мостовском, Тбилисском и Щербиновском - по 3, в Крыловском и Отрадненском - по 2, в Апшеронском – 1, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 17 пациентов. За сутки от осложнений болезни скончались два человека.