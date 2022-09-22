Участок Приморской набережной в Сочи отремонтируют за счет курортного сбора

Ремонтные работы завершатся до конца декабря. Фото: администрация Сочи

В Сочи планируют отремонтировать участок Приморской набережной. Администрация собирается привлечь деньги из курортного сбора.

Работы по замене дорожного покрытия площадью 1500 квадратных метром уже начались. Здесь появятся гранитные плиты с устройством монолитного железобетонного основания. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, ремонтные работы завершатся до конца декабря.

- В рамках курортного сбора в 2022 году уже было собрано около 211 миллионов рублей. По итогам года в бюджет планируется привлечь порядка 541 миллиона рублей. Эти средства направляются на развитие туристской инфраструктуры, - заявил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.