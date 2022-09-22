Черное море остыло до 23 градусов в Краснодарском крае

Черное море на курортах Кубани остывает Фото: Олег УМАРОВ

Черное море в Краснодарском крае постепенно остывает. 22 сентября самая высокая температура воды зафиксирована в Туапсе. За сутки море остыло на полградуса – до +23,5, сообщили в краевом гидрометцентре.

На два градуса опустилась температура воды в Сочи – сейчас термометры показывают +23. Накануне же море прогрелось на курорте до +25. На градус ниже морская вода в Новороссийске и Анапе – температура здесь достигает +22. А еще холоднее море в Геленджике - +21,2.

Тем временем показатели термометров на Азовском море опустились ниже +20 градусов. Так, в Ейске и Темрюке зафиксирована отметка +19, а в Приморско-Ахтарске - +17

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Новороссийске завершился купальный сезон. Спасательные службы закончили работу на городских пляжах.