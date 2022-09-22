В Сочи привлекут 243 единицы техники для содержания дорог зимой

Будет задействовано 25 275 тонн реагентов. Фото: администрация Сочи

В Сочи будут привлечены 243 единицы техники для содержания дорог зимой. Также администрация планирует задействовать 25 275 тонн реагентов.

К слову, продолжает ремонт дороги на трассе А-146. Работы между микрорайонами Якорная Щель и Уч-Дере продлятся до конца апреля 2023 года. Однако во время новогодних праздников ремонт будут приостанавливать.

- Федеральные дорожники полностью готовы к работе в зимний период. Работы на участках трассы, которые ремонтируем по ЧС, завершим до декабря. В трех местах проводятся плановые ремонты, - заявил начальник Упрдор «Черноморье» Виктор Вовк.