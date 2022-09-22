Штрафы, арест имущества, запрет на выезд - что ждёт должника за электроэнергию

Фото: «ТНС энерго Кубань»

«ТНС энерго Кубань» рекомендует не затягивать с оплатой счетов за электроэнергию, чтобы не допустить ограничение подачи ресурса. После применения таких крайних мер, возобновить энергоснабжение будет возможно только после полного погашения задолженности и возмещения расходов за ограничение/возобновление подачи ресурса.

Кроме того, долги за электроэнергию могут также привести к:

- начислению пеней, они начинают начисляться уже на 31 день просрочки платежа;

- плохой кредитной истории. Придя в банк за кредитом, должник может получить отказ в связи с попаданием в список недобросовестных плательщиков;

- аресту имущества. В рамках исполнительного производства судебные приставы могут описать имущество неплательщика и затем реализовать его в счет погашения долга. На автотранспорт может быть наложен запрет на продажу;

- удержанию средств с банковских счетов. По решению суда из зарплаты или иных доходов неплательщика может удерживаться необходимая сумма в счет погашения долга.

- запрету на вылет;

- лишению льгот и субсидий. Должника могут лишить права на получение льгот от социальной защиты населения: единовременных денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг.

«ТНС энерго Кубань» рекомендует оплачивать счета за электроэнергию до 10 числа каждого месяца. Проще всего это сделать на нашем сайте, в личном кабинете, в мобильном приложении, очно в офисах компании и кассах партнерских организаций. Для оплаты не нужна бумажная квитанция, достаточно знать номер лицевого счета.