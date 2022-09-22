AK&M подтвердило высший рейтинг отчетности «Ростелекома» в области устойчивого развития

Рейтинговое агентство AK&M подтвердило, что отчетность об устойчивом развитии (ESG) «Ростелекома» за 2021 год соответствует уровню RESG 1. В категориях рейтинга — это высший уровень раскрытия социальной информации в публичных отчетах компаний.

В 2021 году «Ростелеком» впервые представил долгосрочные ESG-цели до 2025 года. Каждый раздел в отчете построен в соответствии с провозглашенными принципами и целями стратегии. Инвестиции в развитие человеческого капитала являются важным приоритетом компании. «Ростелеком» — один из крупнейших работодателей страны, в 2021 году расходы компании на оплату труда 126,8 тыс. сотрудников составили практически 100 млрд рублей, затраты на обучение — около полумиллиарда рублей, расходы на охрану труда — 1,6 млрд рублей. Поэтому важное место в отчете посвящено информации о кадровом составе, условиях труда, развитии персонала, мерах социальной поддержки работников.

Особое внимание в отчете уделено вкладу компании в реализацию национальных проектов, в особенности проекту «Цифровая экономика». В отчете приведена подробная информация обо всех проектах «Ростелекома» в этом направлении.

Согласно оценке агентства AK&M, отчет «Ростелекома» удобен в пользовании, структурирован, обладает ярким запоминающимся дизайном. Все достигнутые результаты сравниваются с плановыми задачами и контрольными цифрами. Для удобства количественные показатели приведены в динамике за четыре-пять лет.

Высоко оценивая качество отчетности «Ростелекома» в области устойчивого развития, AK&M рекомендует включать в состав отчетов информацию о готовности компании и обеспечение стабильности в случае чрезвычайных ситуаций.

С текстом отчета об устойчивом развитии «Ростелекома» за 2021 год можно ознакомиться на сайте компании по ссылке.

Фото: «Ростелеком»

Рейтинг отчетности ESG рассчитывается рейтинговым агентством AK&M с 2020 года. В фокусе исследования — полнота представления информации об устойчивом развитии в отчетах (годовых и отчетах об устойчивом развитии), а также ее доступность. В исследовании рассматриваются 88 маркеров. Главная цель рейтинга — показать профессиональному сообществу лучшие практики раскрытия информации о социальной и экологической деятельности компаний.

В 2022 году в рейтинг отчетности ESG вошли ведущие российские компании, которые первыми в России стали строить свой бизнес в соответствии с целями устойчивого развития.