60 километров ЛЭП отремонтировали в трех районах Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

60 километров линий электропередачи отремонтировали в трех районах Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, сети обновили в Лабинском, Мостовском и Курганинском муниципалитетах. Кроме того, специалисты заменили более 2,2 тысячи устаревших изоляторов на стеклянные и выправили дефектные опоры.

- Для минимизации технологических нарушений расчищено 30 гектаров просек вдоль трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Уточняется, что в Лабинском районе установлено 105 устройств для защиты птиц от ударов током.

– Линии обеспечивают электроснабжение более 80 тысяч бытовых потребителей, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, более 150 объектов социального значения - больницы, школы, детсады, объекты тепло- и водоснабжения, - отметил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.