Ремонт трассы А-147 отложили из-за большого потока машин в Сочи

Ремонт завершат до конца 2022 года. Фото: Упрдор "Черноморье"

В Сочи по федеральной трассе А-147 (Джубга - границе с Абхазией) остановили ремонтные работы. Данное решение было принято в связи с тем, что увеличился поток машин. А реверсивное движение создавало многокилометровые заторы.

-Загруженность трассы в эти дни не позволяет занять одну из полос для производства работ. Поэтому ремонт было решено отложить пока до конца месяца, - сообщили в пресс-службе Упрдор “Черноморье”.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, дорожники планируют приступить к работам в начале октября. Ремонт завершат до конца 2022 года.