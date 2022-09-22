РНКБ выдал около 5 млрд рублей кредитов предпринимателям в рамках зонтичного механизма предоставления поручительств Корпорации МСП

С момента запуска пилотного проекта Корпорации МСП (КМСП) по зонтичному механизму предоставления поручительств Корпорации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в сентябре 2021 года банк РНКБ выдал 1956 кредитов объемом около 5 млрд рублей представителям бизнеса. С начала 2022 года РНКБ выдал в рамках таких кредитов около 3,1 млрд рублей. Объем поручительств КМСП по этим кредитам в 2022 году составил 1,55 млрд рублей.

В рамках данного механизма банк запустил оформление экспресс-кредитов под поручительство КМСП – 88% от общего количества кредитов в рамках данного проекта выданы с помощью программы экспресс-кредитования РНКБ с минимальным сроком оформления кредита и минимальным пакетом документов. Чаще всего кредиты в рамках проекта с КМСП банк выдавал предпринимателям из Крыма, Краснодарского края и Московской области.

Благодаря новому механизму взаимодействия банка и Корпорации МСП клиенты могут быстро получить кредит под поручительство КМСП при недостаточном залоговом обеспечении. Поручительство в рамках нового механизма обеспечивает до 50% от суммы кредита.

В настоящее время РНКБ является единственным банком в Крыму, который принимает участие в данном проекте. При этом на сегодняшний день участниками механизма являются всего 13 банков в России.

В рамках совместного проекта РНКБ и КМСП поручительства предоставляются предпринимателям в соответствии с утвержденными параметрами и условиями без обращения в Корпорацию МСП, фактически возможность оформления поручительства встроена в условия существующих кредитных продуктов. Благодаря этому существенно ускоряется процесс оформления поручительства клиенту и сокращается время выдачи кредитных средств, при этом комиссия за поручительство с клиента не взимается.