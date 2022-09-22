Рустам Меретуков осветит вопросы здравоохранения в прямом эфире. Фото: ЦУР Адыгеи

Глава Минздрава Адыгеи ответит на вопросы местных жителей в прямом эфире. Онлайн-трансляция пройдет на официальной странице ведомства «ВКонтакте» 29 сентября в 11 часов.

- Свои вопросы вы можете оставить в комментариях под постом "ВКонтакте" или на портале "Госуслуги". Ответы на них прозвучат в прямом эфире, - сообщили в пресс-службе Минздрава Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», во время эфира Рустем Меретуков осветит вопросы, связанные с системой здравоохранения и перспективами ее развития в регионе.